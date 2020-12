No solo el ‘Bofo’ Bautista, PES también sumaría a Jorge Campos

CDMX.- El ‘Bofo’ Bautista se registró en el Partido Encuentro Solidario (PES) para una diputación federal, pero el partido buscaría tener también al exportero y ahora comentarista de Azteca Deportes, Jorge Campos.

De acuerdo con El Universal, el PES buscaría a Jorge Campos, con el fin de que sea candidato a diputado federal por Acapulco y buscaría a diversas celebridades a otras candidaturas.

Hace varios meses, entrevistado por Javier Alarcón, Jorge Campos mencionó que ha sido buscado por diversos partidos para que entre a la política, pero no se ha decidido. En la plática, Campos mencionó que no diría que no a contender por la gubernatura de Guerrero.

Como portero profesional, Jorge Campos jugó con Pumas, Puebla, LA Galaxy, Cruz Azul, Tigres, Atlante, Chicago Fire y fue el portero titular en los mundiales de Estados Unidos 94’ y Francia 98’ con la Selección Mexicana de Futbol.