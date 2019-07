'No somos una casualidad': Nacho Ambriz responde a quienes esperan la caída del León

León.- Nacho Ambriz (Ciudad de México, 54 años) se nota confiado. Sonríe casi a cada pregunta y transmite seguridad en su trabajo y en el futuro inmediato.

Atrás quedaron las dudas sobre el entrenador del León, tan cuestionado hace un año, cuando tomó el mando de una Fiera que trataba de librar la mediocridad en el futbol mexicano.

Ambriz da indicaciones en el Nou Camp.

El Clausura 2019 fue su torneo. Cierto que León no pudo coronarse, al perder la Final ante Tigres, pero Ambriz armó el equipo que mejor ha jugado en la Liga MX en los años recientes.

Ese estilo de posesión, ataque y presión es justo lo que le da confianza en repetir los números ahora en el Apertura y aclara que la revancha que busca no es contra Tigres o algún otro poderoso de la Liga, sino contra sí mismo, contra la idea de que el León fue una mera casualidad.

¿Para qué está León en el nuevo torneo?

“Tenemos que demostrarnos a nosotros mimos que no somos obra de la casualidad, que no somos un un equipo que apareció un torneo y después se fue. Debemos mantener esa hambre de jugar bien al futbol, de agradar a la gente, de agradarnos a nosotros mismos, a nuestra afición, de saber que solamente con trabajo, dedicación, amor y respeto a esta profesión podemos hacer otro gran torneo”.

¿León ya está entre los favoritos?

“Si algo ha ganado la Liga mexicana es esa competencia interna que es muy fuerte. Hoy no puedes dar un favorito claro y muchos equipos están invirtiendo; América, Cruz Azul, Tigres, Monterrey, Pumas, nosotros; somos favoritos y luego viene un grupo de equipos que quieren competir”.

¿Cómo mantener la inercia de un Clausura en el que les fue tan bien?

“Si queremos aspirar a hacer un gran torneo, debemos ser conscientes de que lo hecho, hecho está y se quedó en la historia. No podemos dormirnos en nuestros laureles y pensar que con la presencia del León en el escudo ya ganamos; ahí nos estaremos equivocando”.

El entrenador aún usa muletas en los entrenamientos, debido a una cirugía reciente.

Usted se nota confiado…

“La verdad que sí… el torneo anterior había mucha incertidumbre, estaba la duda de si me quedaba o no, el arranque era muy fuerte, había dudas de si realmente yo podía seguir más allá del primer tercio del torneo porque arrancamos con dos empates y una derrota ante Xolos y ahí nos preguntábamos si era el torneo que esperábamos o no”.

“Hoy qué me da hablar a lo mejor confiado: hoy el equipo tiene una idea, sabe cómo sacar la pelota, como acomodarse en la cancha. Eso es lo que me tiene confiado, porque el equipo adquirió una identidad y podemos trabajar con eso”.

¿Cuál sería el éxito para usted?

“Lo fundamental es el grupo, la parte interna, el convencer a los jugadores que quizá alguien tiene que ir a la tribuna o a la banca y aceptarlo no por algo personal, sino por el éxito del equipo. Seguir teniendo hambre, estuvimos a nada de haber levantado un título”.

“Encontramos un camino, hoy este equipo tiene identidad, encontramos una luz y no nos podemos desviar; si nos desviamos nos podemos confundir y sabemos que tenemos esa luz para saber que podemos competirle a cualquier rival si somos nosotros mismos”.

Llegaron cuatro refuerzos de ataque. ¿La idea es jugar igual que el torneo anterior?

“Ya adquirimos algo, ya tenemos un convencimiento de lo que queremos, pero también necesito buscar algo más, variantes con los mismos hombres para tener otra forma de jugar y también saber que los rivales ya nos conocen y que en la cancha los jugadores decidan y tengan un Plan A y un Plan B y ese es mi trabajo: el darle al equipo la posibilidad de girar entre una y otra opción”.

No nos podemos conformar con el trabajo que hemos hecho, no podemos decir que ya hicimos historia y no podemos vivir de eso".

"Cada torneo es diferente porque el futbol cambia de la noche a la mañana y debemos demostrarnos que no fue casualidad lo que hicimos”.

Muchos dicen que el Nacho Ambriz del León es muy diferente al del pasado...

“En la mayoría de mis equipos jugaba bien al futbol, quizá nos faltaban resultados o estábamos involucrados en el descenso y en América, por ejemplo, llegamos a finales y no las ganamos.

“Sé que en América si no hay títulos, no es triunfo, pero tampoco fue tan malo. Me llovió duro, pero quedé agradecidísimo de haber sido parte de ese equipo. Qué más hubiera querido que haberles dado títulos como Miguel (Herrera), (Antonio) Mohamed, Gustavo (Matosas) que también ganó la Concacaf como yo”.

¿Contra quién es la revancha del León de Ambriz?

“La revancha es con nosotros mismos, no contra Tigres, sino el saber que ya estuvimos cerca y que ahora se trata de dar un paso más para darle esa octava estrella a la gente, que se lo merece”.