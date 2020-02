‘No soy como tú, un cobarde’, acusan a Luciano Acosta de planear robo de celular

Guadalajara, Jalisco.- Mediante sus redes sociales, Giovanna Valdatti acusó al jugador de Atlas, Luciano Acosta, de planear el robo de su celular y la víctima calificó a Acosta como un cobarde, señalando que ella podía borrar las fotos si se lo hubiera pedido.

En un video, Valdatti señaló que estaba con Acosta y le pidió acercarse, pero el jugador de Atlas le dijo que no podía, porque “lo iban a ver”, pero no había nadie. Giovanna señaló que estaba distraída, haciendo una llamada, cuando varios hombres le pidieron su celular.

Me jala y me dice ‘pen… no digas nada o te meto un pu…’, pero supe que fue él, porque, aparte por no defenderme, me dijeron (los asaltantes) que me estaba co… a un jugador de Atlas”, señaló.

Valdatti aseguró que actualmente sale con Luciano Acosta y en el asalto le pidieron borrar fotos y conversaciones del celular, antes de llevárselo, por lo que le pidió al jugador “contratar profesionales” para otra ocasión.

‘No me vas a callar, eres un cobarde’, le dijo a Acosta

En otro video, Giovanna Valdatti aseguró que en el celular tenía conversaciones y fotos con Luciano Acosta, y le robaron su bolsa, en donde cargaba 10 mil pesos.

No se vale Luciano. Me lo hubieras pedido bien que borrara las cosas, no tenías que mandar a esas personas”, declaró.

Valdatti aseguró al jugador que, mejor hubiera pedido que la matarán, porque no se quedará callada.

No. No me vas a callar. No soy como tú, eres un cobarde, que tienes que poner a personas a que me hagan cosas. Yo sí doy la cara”, declaró.

Giovanna Valdatti señaló que interpuso una demanda ante Ministerio Público por el asalto.

Giovanna Valdatti acusa al jugador del @atlasfc, Luciano Acosta de mandar a unas personas a robarle su celular donde tenía fotos de ambos #laperradita pic.twitter.com/iTapsuyKwr — Bunburyfan (@Bunburyfan8) February 28, 2020

En el Clausura 2020, Luciano Acosta ha jugado 601 minutos y ha sido titular en siete partidos con Atlas, anotando un gol.