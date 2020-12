‘No te alcanza con ser máximo goleador’, dice Martino sobre ‘Chicharito’; Faitelson y ‘Fantasma’ discuten

CDMX.- Ante la no convocatoria a Selección Mexicana de ‘Chicharito’ Hernández en los últimos partidos por parte de Gerardo Martino, el técnico argentino aseguró que ser el máximo goleador, no es algo que le alcance al jugador para ser llamado, por lo que comenzó la discusión entre David Faitelson e Ignacio ‘Fantasma’ Suárez.

En entrevista para ESPN, Gerardo Martino señaló que si debiera convocar a un jugador por ser el máximo goleador del ‘Tri’, en ese caso estaría convocando a Hugo Sánchez.

Nadie juega porque es el goleador histórico de la Selección, eso no te sostiene o te sostiene un ratito, pero no te alcanza para siempre, porque si no, estaríamos convocando a Hugo Sánchez y ya no lo podemos llamar”, declaró Martino.