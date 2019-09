No te merecemos, Inmortal; Jorge Campos engalana ceremonia de The Best

Milán, Italia.- Este lunes se entregan los premios The Best por parte de la FIFA, pero la ceremonia fue engalanada por el ex portero mexicano, Jorge Campos.

Haciendo presencia en Milan, Italia, 'Inmortal' Jorge Campos presumió su mejor traje para ver la entrega de premios e incluso fue entrevistado por Telemundo.

Sobre la categoría de Mejor Portero, donde nominados Ederson de Manchester City, Alisson Becker de Liverpool y Marc-André Ter Stegen de Barcelona, Jorge Campos dio su postura.

Cuenta mucho en donde están, lo que ganan. Hay muchos porteros que, a lo mejor, no son bien vistos porque están en un equipo que no ganó la Liga, no ganó la Champions, pero creo que está reñido”, declaró Jorge Campos.

'Inmortal' señaló que espera una votación justa en la categoría y no dio a uno como su favorito, porque “no podía”.

Me gustan los porteros mexicanos, el estilo de los porteros mexicanos, pero no están acá”, declaró Campos.

#TheBest: ¿A quién apoya Jorge Campos? ��



El ex arquero mexicano ���� está en Milán y habló de sus favoritos para ganar el premio al Mejor Portero del Año. ���� pic.twitter.com/QmkaDoQaTZ — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) September 23, 2019

Para los premios The Best resaltan las nominaciones a Virgil Van Dijk, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Megan Rapinoe, Alex Morgan, Alisson Becker, entre otros.