‘No tiene credibilidad’, responden Bravo y Amaury a acusaciones de Reyna

Guadalajara, Jalisco.- Tras las acusaciones de Ángel Reyna contra Omar Bravo y los hermanos Néstor y José Manuel de la Torre, el actual dirigente de Chivas, Amaury Vergara, así como el máximo goleador del Rebaño Sagrado, respondieron.

Entrevistado por Miguel Gurwitz y Carlos Hermosillo, Amaury Vergara respondió a los comentarios de Reyna, asegurando que el jugador es alguien que no tiene credibilidad y no ha tenido una carrera estable en el futbol mexicano.

No sé porqué lo dice, no tengo un registro. No hay nada que nos pueda indicar que haya una desviación de flujo, cuando estuvieron los personajes mencionados”, declaró.

Amaury Vergara aceptó que Chivas sí tuvo problemas en sus finanzas, pero no fue para que hubiera robo.

Para que te protejas del COVID-19, te compartimos un catálogo de servicios a domicilio en León, Guanajuato.

Esto dijo Amaury Vergara en “Confesiones de Cuarentena” de @Telemundo @TelemundoSports sobre la acusación de Ángel Reyna pic.twitter.com/Kp4cLygDT2 — Miguel Gurwitz (@Miguel_Gurwitz) April 15, 2020

‘De Omar Bravo, tengo cosas positivas’, dice y responde jugador

En la misma conversación, Amaury Vergara aseguró que de Omar Bravo solo tiene aspectos positivos y es una persona íntegra.

Ha sido una persona que tiene valores y creo que ha construido su carrera. Eso es lo que tengo que decir”, declaró.

Vergara añadió que el tema está en el pasado y actualmente, no le quita el sueño. El dueño de Chivas añadió que no habrá investigación, porque las finanzas de ese tiempo están en orden y detalló que no cree que haya habido un robo, sino un malentendido entre las personas involucradas.

Ante esto, Omar Bravo respondió, mencionando que conoce a la familia Vergara desde hace muchos años y siempre les estará agradecido.

Tengo bastantes años de conocer a la familia Vergara mi agradecimiento siempre @Chivas @Amauryvz https://t.co/ExmpYjW8Cz — Omar Bravo (@OBravoOficial) April 16, 2020

Omar Bravo anotó 132 goles en Liga Mx, 160 en total con Chivas y para el Clausura 2020 jugó con Leones Negros en Ascenso Mx.

En Liga Mx, Bravo también jugó con Tigres, Cruz Azul y Atlas.