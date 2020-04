‘No tiene sentido seguir’; confirman cancelación del Clausura 2020 de Ascenso MX

Celaya, Guanajuato.- Está decidido: el torneo de Clausura 2020 de la Liga de Ascenso ha terminado en la jornada 8.

Manuel Portilla, director general del Club Celaya, confirmó que los clubes del circuito y los federativos decidieron dar por terminada la campaña, interrumpida hace un mes por la pandemia de coronavirus.

Después de escuchar que ninguno de los 12 equipos que estamos luchando en el Ascenso MX estamos certificados para ascender a la Liga MX y por la situación de esta pandemia que estamos viviendo, hemos decidido los 12 equipos que no tiene ningún sentido estar en un compás de espera, sin ninguna certidumbre de cuándo, ni cómo se podría reanudar el torneo de Clausura 2020”, comentó Portilla en entrevista con Súper Deportivo.

“Hemos decidido ante esto y al pelear un premio que no se va otorgar (el ascenso), no tienen sentido seguir con esto. Es una decisión muy buena para todos los sectores.... tenemos a cuerpo técnico, jugadores, colaboradores, staff, personal administrativo en una espera que no nos deja estar y sin tener una certidumbre”, añadió.

Lo que tenemos es que al final del camino no se abrirá ninguna puerta (para ascender), ante esto los 12 equipos hemos tomado la decisión que se termine, queda cancelado el torneo debido de esta contingencia”.

Según versiones extraoficiales, el lunes se dio una teleconferencia entre los directivos y decidieron no sólo terminar la campaña, sino también mutar el Ascenso MX en una Liga de Desarrollo.

Portilla aseguró que en el caso de Celaya, los contratos de jugadores y cuerpo técnico se respetarán.

Se van a respetar los contratos, estamos hablando con todos nuestros jugadores y cuerpo técnico y esto sea de la mejor manera… lo único que vimos hoy es que ante grandes problemas y circunstancias, hay que tomar grandes decisiones y hoy es una gran decisión: el Clausura 2020 se termina para el Ascenso Mx”, recalcó.

En el Clausura 2020, Celaya quedó en tercer lugar con 15 puntos, producto de cuatro victorias, tres empates y una derrota.

En los primeros dos lugares están Mineros (líder con 22 puntos) y Correcaminos (segundo lugar con 18 puntos)