‘¡No tienes carácter, racista!’, Neymar dice a González; Marsella denuncia amenazas de muerte

París, Francia.- Tras haber sido expulsado en el partido ante Olympique de Marsella, Neymar señaló que Álvaro González había sido racista, asegurando que había recibido el insulto de ‘mono’ y ahora el brasileño volvió a responderle, asegurándole al jugador que “no tiene carácter”.

En una publicación, en su cuenta de Twitter, Álvaro González aseguró que no hay lugar para el racismo, pidiendo aprender a perder, y que se quede en el campo, destacando los tres puntos obtenidos. Ante esto, Neymar le respondió.

No eres un hombre para asumir tu error, perder es parte del deporte. Insultar y traer el racismo a nuestras vidas, no; no estoy de acuerdo. ¡No te respeto! ¡No tienes carácter! Asume lo que dices, sé hombre… ¡Racista!”, escribió Neymar.