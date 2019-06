'Nadie es indispensable y EU superó a México', señala Jorge Campos

California, Estados Unidos.- Jorge Campos está presente en Estados Unidos y dio una entrevista a Gustavo Mendoza de Fox Sports, señalando que Estados Unidos se propuso ser mejor y lo logró, y destacó que nadie es indispensable.

Jugando golf, Jorge Campos aseguró que la Selección Mexicana tiene nivel para ganar la Copa Oro con el equipo que tiene Gerardo Martino.

Campos añadió que se debe apoyar a Gerardo Martino, pese a si se pierde la Copa Oro.

No todo es dinero, dinero. No es cierto, nadie en un equipo se hizo indispensable, es triste que en México, no se ha hecho nada. Nadie es indispensable”, aseguró.