No todo es futbol

LOS DOS MEJORES

Un duelo de poder a poder nos espera este jueves en la NBA, cuando los Lakers de Los Ángeles visiten el Fiserv Forum para enfrentarse a los Bucks de Milwaukee.

El choque entre los dos mejores equipos del momento en la liga podría ser una pequeña probada de una eventual serie final, y es que las dos escuadras marchan con paso arrollador en el campeonato. Además, es la oportunidad de presenciar el duelo entre el lesionado Anthony Davis (27.4 ppp) y Giannis Antetokounmpo (31.7 ppp), dos de los mejores ala pivotes del certamen. No menos atractivo es el enfrentamiento entre el veterano LeBron James y el ex Sol de Phoenix Eric Bledsoe, indudablemente los hombres con mejor visión de duela en estos dos conjuntos.

Una batalla en la cima que vale la pena no perderse.

ABEJAS A LA BAJA

Justo en la recta final del torneo, las Abejas de León están sumidas en un bache terrible de resultados. El conjunto leonés acumula seis derrotas consecutivas, pero más allá de la seguidilla de descalabros, la actuación del lunes ante los Capitanes de la Ciudad de México, en la que los mieleros ni las manos metieron, ha dejado preocupado a más de uno.

La escuadra leonesa, que marchó sólida en zona de clasificación durante varias jornadas, ha descendido peldaños y con una marca de (16-16) se ubica en la posición seis de la Zona Oeste, a dos juegos de Panteras de Aguascalientes, que ocupa el cuarto puesto y que tiene por ahora en su poder el último boleto a los playoffs. La quinteta leonesa, que recibe a Durango esta semana y cierra el torneo visitando a las propias Panteras, tiene complicado el panorama y su clasificación ya no depende de ella.

De confirmarse la eliminación de la escuadra apícola, sería un golpe duro para una directiva que hizo un buen esfuerzo durante la actual temporada de la LNBP, y en general para un equipo que de a poco comienza a conectarse con la afición leonesa.

FIGURA

Esta semana, los aplausos son para Drew Brees, quarterback de los Santos de Nueva Orleans, quien el lunes pasado conquistó el récord de más pases para anotación (540) en la historia de la NFL, superando la anterior marca de Peyton Manning.

Brees, de casi 41 años de edad y egresado de Purdue, fue seleccionado por San Diego en el draft de 2001, pero no fue sino hasta su llegada a Nueva Orleans en 2006 cuando comenzó a destacar. El veteranazo es ya una leyenda viviente, y podría conducir a los Santos a la conquista del segundo título de Súper Bowl en la historia de la franquicia.