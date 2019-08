'No veían conmigo salidas', 'Chelís' se disculpa con afición de Puebla

Puebla.- Mediante un video en su cuenta de Twitter, José Luis Sánchez Solá, 'El Chelís' se dirigió hacia la afición de Puebla, disculpándose y explicando cómo fue su salida del club.

En el video, 'El Chelís' explicó que tras la derrota ante Pachuca, la directiva de Puebla se reunió con él y le dijo que “no veían salidas” con él.

Me dijeron que no veían más para adelante, que no veían conmigo salidas y que dejaba de ser el técnico del Puebla”, declaró.