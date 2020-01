'No vengo para retirarme': Chicharito Hernández ficha con el Galaxy de Los Ángeles

México.- Por fin se hizo. Javier Chicharito Hernández ha fichado con el Galaxy de Los Ángeles en la MLS.

Según reporta el diario Los Ángeles Times, Hernández será anunciado en breve, pero desde ahora el diario muestra al Chicharito con su nuevo uniforme, luego de dejar al Sevilla de la Liga Española, con el que apenas jugó en el segundo semestre de 2019.

"Es como lo que la gente dice cuando juego: él siempre está en el lugar correcto a la hora correcta", le contó el mexicano al LA Times.

Hernández, máximo goleador de la Selección Mexicana, recordó una charla que tuvo recientemente con Jonathan dos Santos, quien será su compañero en el Galaxy.

Jonathan me dijo que la liga está menospreciada y me dijo que no creía que yo iba a llegar sólo a retirarme".