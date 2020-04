'No voy a ser recordado por golpe', Faitelson se molesta con Álvaro Morales

CDMX.- Hablando sobre la discusión entre José Luis Higuera y Rodolfo Pizarro, el comentarista David Faitelson se molestó con Álvaro Morales, porque éste le mencionó que será recordado por el golpe que le dio Cuauhtémoc Blanco.

En su discurso, Álvaro Morales señaló que Ricardo Puig será recordado por aparecer sin pantalones en emisión, a Herculez Gomez lo recordarán por ser campeón de goleo con ‘Chicharito’ y a Faitelson por la agresión del ahora Gobernador de Morelos, por lo que David se molestó.

No me van a recordar por un lugar, donde yo sufrí una agresión de un jugador de futbol, no voy a ser recordado por eso”, le dijo Faitelson a Morales.