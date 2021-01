Norma Palafox en Exatlón EU: ‘Vengo más fuerte que nunca’

Estados Unidos.- Este martes comenzó la quinta temporada de Exatlón Estados Unidos, donde participa la futbolista Norma Palafox, quien aseguró llegar “más fuerte que nunca”.

Tras su participación en 2019 en Exatlón Estados Unidos, Norma Palafox vuelve para una nueva edición del reality show, aceptando que no fue fácil, ya que perdió a su pilar más fuerte: su mamá.

Cambió bastante mi vida, perdí, lo comenté, a la pieza más fundamental en mi vida, mi pilar más grande, pero no me he dejado caer. Se aprehendió de mí y vengo más fuerte que nunca, con todas las ganas, porque recibí muchísimo apoyo”, declaró Palafox en el primer programa de la quinta temporada de Exatlón Estados Unidos.