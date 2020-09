‘Nos afectó, es triste; me volví diferente’, Jorge Campos habla del secuestro de su papá

CDMX.- En 1999, el papá de Jorge Campos, Alvaro Campos, fue secuestrado y veintiún años después, Jorge Campos habló del tema, aceptando que afectó la noticia a su familia y por su parte, él se volvió diferente.

En la entrevista con Javier Alarcón, Jorge Campos señaló que el secuestro de su padre sí lo afectó en varios aspectos y lamentó que en México siguen pasando “cosas raras”.

Es triste, es lamentable y quieras no, me volví completamente diferente. No me gusta hablar de la vida privada, me ando escondiendo, no porque me guste, me gusta estar apartado, estar más libre, vivo en Estados Unidos. Vengo poco (a México), vengo a trabajar. Quieras o no, te vuelves diferente”, declaró.