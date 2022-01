La triste historia de Novak Djokovic en Australia por no vacunarse contra el covid-19

Novak Djokovic no podrá jugar en el Abierto de Australia, pues luego de más de ocho horas detenido y aislado en el Aeropuerto Internacional de Melbourne, se anunció que su visa fue cancelada y tendrá que volver a su natal Serbia.

“La visa de Djokovic ha sido cancelada. Le han dicho que abandone el país hoy”, señaló el reportero Paul Sakkal, quien siguió de cerca el caso y agregó que los abogados del tenista apelarán la decisión que tomó la Fuerza Fronteriza, que retuvo a ‘Nole’ desde que pisó territorio australiano.

Posteriormente, el Primer Ministro de Australia, Scott Morrison informó que efectivamente, la visa de Novak Djokovic fue cancelada, ya que "reglas son reglas, especialmente cuando se trata de fronteras".

El tenista llegó a la medianoche del 6 de enero a Melbourne, Australia, y medios locales reportaron que alrededor de las 4 de la mañana seguía retenido, aislado en una habitación y sin acceso a su teléfono móvil, acompañado de elementos de seguridad.

Djokovic acudió a Australia sin declarar si está o no vacunado contra el covid-19, requisito indispensable para todos los extranjeros, aunque recibió un permiso especial, algo que confirmó la Federación Australiana de Tenis.

Ese país solo contempla una serie de excepciones para poder entrar en el país sin la pauta completa, pero no se ha hecho público en cuál de ellas entraría el caso de Djokovic.

El director del Abierto de Australia, Craig Tiley, defendió la “solicitud y el proceso completamente legítimos” e insistió en que no hubo un trato especial para Djokovic.

Sólo 26 personas relacionadas con el evento del Grand Slam solicitaron una exención y, agregó Tiley, sólo se les otorgó a un “puñado”.

Los nombres, edades y nacionalidades de los solicitantes fueron censurados, alegando razones de privacidad, antes de que dos paneles independientes de expertos evaluaran cada solicitud de exención de vacuna, y Tiley subrayó que Djokovic no tiene la obligación de revelar la razón por la que buscó una.

El número 1 del mundo no está obligado a revelar sus razones para solicitar una exención médica, pero muchos en Melbourne, una ciudad que soportó meses de confinamiento, creen que debería hacerlo.

"Pienso que sería bueno que Djokovic diera alguna explicación. No tiene la obligación de revelar datos que pertenecen a su intimidad, pero debe ser consciente de que es un referente internacional en un momento de gravísima crisis sanitaria mundial", comentó Toni Nadal , tío y exentrenador de Rafael Nadal .

También generó sorpresa en algunos tenistas, como el jugador británico de dobles Jamie Murray, que está disputando la ATP Cup de Sídney.

"Creo que si fuera yo el que no está vacunado, no recibiría la exención", reclamó.

El médico Stephen Parnis, exvicepresidente de la Asociación Médica Australiana, dijo que la decisión transmite un mensaje negativo a las personas que luchan contra la propagación de covid-19.

"No me importa qué tan buen tenista es. Si él se niega a vacunarse, no debe permitirse su ingreso", sostuvo Parnis en Twitter.