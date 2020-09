‘Nuevo reto, quiero ser el Rey’, dice Neymar que ya firmó con Puma

París, Francia.- Para la temporada 2020-2021, Neymar dejará a Nike y ahora estará con Puma, explicando que busca “ser el Rey”.

En una carta subida en sus redes sociales, Neymar explicó sus motivos para firmar con Puma, señalando que esta temporada será especial, porque vivirá una experiencia única y un nuevo reto.

The King is back ! @pumafootball @PUMA pic.twitter.com/E6rbvWrltM

Neymar recordó que, cuando era niño, creció viendo a leyendas como Pelé, Cruyff, Eusebio y Diego Armando Maradona, a quienes consideró como los reyes del futbol, asegurando que eran reyes en la cancha, reyes del deporte que juega.

No solo es ser el mejor o el más grande, sino inspirar a futuras generaciones. Eso es exactamente lo que he soñado para mí, por dar todo de mí al futbol, porque el futbol me ha dado todo lo que tengo. Quiero hacerlo a mi manera, usando mi don”, explicó.