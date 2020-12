Dirigentes de Cruz Azul sospechan de ‘Billy’ por resultado, dice Faitelson; defiende a Huerta y discute con Félix

CDMX.- En su cuenta de Twitter, el comentarista David Faitelson habló sobre lo dicho por su compañero Héctor Huerta y mencionó que la nueva directiva de Cruz Azul sospecha de Guillermo ‘Billy’ Álvarez por el resultado del partido de vuelta de semifinales de Guard1anes 2020, defendió a Huerta y también discutió con Félix Fernández.

Para acabar pronto: los nuevos dirigentes de la cooperativa Cruz Azul sospechan que Billy Álvarez y su gente habrían conspirado para que el equipo de futbol no dieran su máximo ante Pumas. Yo no puedo probar eso, pero sí creer que hubo presiones. Es una guerra sucia por poder... — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) December 12, 2020

Sobre el tema, también habló Félix Fernández, señalando que Héctor Huerta debe tener las pruebas para poder probar lo que dijo, ya que mencionó que los jugadores de Cruz Azul no tendrán paciencia con el periodista. Faitelson le respondió, mencionando que Héctor Huerta no dijo que los futbolistas de Cruz Azul “se vendieron”, sino que hubo presiones externas para que los jugadores no dieran el máximo.

Pues a como estan las cosas, más vale que tenga las pruebas rápido, porque seguramente los jugadores de Cruz Azul no tendrán mucha paciencia con Hector Huerta. https://t.co/nw4Urj9zOf — Felix Fernandez (@Felixatlante12) December 12, 2020

Héctor es un muy buen periodista y lo respalda una tremenda credibilidad”, añadió Faitelson.

No dudo de la capacidad de Hector Huerta, pero aquí hay una acusación: "recibieron tentaciones de todo tipo, cuando se sepa será un escándalo... estoy en la recolección de las pruebas, cuando las tenga las haré públicas". La honorabilidad del futbolista está en entredicho David. — Felix Fernandez (@Felixatlante12) December 12, 2020

Félix Fernández aclaró que no duda de la capacidad de Héctor Huerta, pero reiteró que al hacer una acusación, debe haber pruebas, porque en este caso, se juega la honorabilidad del futbolista. Faitelson volvió a responder y señaló que no solo del futbolista, sino del juego, por lo que pidió a la Liga Mx y la Federación Mexicana de Futbol investigar, a lo que el exarquero preguntó porqué, escribiendo que la investigación la debe hacer quien tiene la sospecha, quien cuestiona y quien acusa.

Y por qué la Liga o la FMF deben investigar? Que lo haga quien sospecha, quien cuestiona y quien acusa. — Felix Fernandez (@Felixatlante12) December 12, 2020

Por la noche del viernes, Héctor Huerta mencionó que, previo al partido de vuelta de la semifinal ante Pumas, jugadores de Cruz Azul recibieron llamadas, en las que se les hicieron “tentaciones”.