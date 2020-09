‘Nunca jugué por dinero, fui a los equipos que quise; amo a Pumas’, dice Jorge Campos

CDMX.- En entrevista con Javier Alarcón, Jorge Campos expresó que él nunca jugó por ganar dinero, pudo ir a los equipos que quiso, pero no olvida a Pumas, equipo que lo hizo debutar.

En la plática, Jorge Campos señaló que, aunque muchas personas no le creen, nunca jugó por dinero.

Nunca jugué por dinero, tú sabes de los contratos que me ofrecieron, y eso me lo inculcó mi papá, porque en Acapulco nos ofrecían dinero para jugar; mis hermanos eran de los mejores para jugar y siempre decía: ‘No quiero que jueguen por dinero, no quiero que vayan a jugar porque les pagaron’”, declaró Campos.

Jorge Campos añadió que su papá les advirtió que si él se enteraba que jugaban por dinero, los prohibiría jugar futbol, y también les pidió a sus hijos jugar por amor al deporte, por competir por un campeonato o para divertirse.

Campos también contó que su papá le dijo que si iba a jugar en Pumas, que fuera por amor y no por el dinero.

Me ayudó muchísimo; fui a Pumas, crecí en Pumas, lo amo a Pumas, lo quiero. Me salí, porque ya no me querían en Pumas; iba y regresaba, pero fui a los equipos donde quise jugar, siempre tuve ofertas más grandes, hasta el doble, siempre hubo competencia”, contó Campos.