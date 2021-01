‘Nunca ofrecí 50% menos, Consejos pidieron no seguir negociación con Hugo’, dice Ordiales

CDMX.- Ante las declaraciones de Hugo Sánchez por su no llegada a Cruz Azul, el director deportivo Jaime Ordiales habló para ESPN y declaró que no ofrecieron 50% menos de lo inicial y que los Consejos de Administración y Vigilancia pidieron no seguir con la negociación con ‘El Pentapichichi’.

Entrevistado por León Lecanda, Jaime Ordiales aseguró que él nunca ofrecería 50% del sueldo pactado para que llegara Hugo Sánchez u otro entrenador, desmintiendo al ahora analista de ESPN.

Nunca, porque ni lo haría, no pasa por mi mente; no va conmigo, ni con la institución como Cruz Azul, no sé porqué interpretó (Hugo Sánchez) o interpretó mal las cosas o porqué hizo esa aseveración. La realidad es que sí platiqué con él, que hubo cuatro o cinco días en los que se dijeron mentiras”, declaró Ordiales.

Jaime Ordiales desmintió también que Hugo Sánchez intentó imponer a elementos de cuerpo técnico, pero señaló que hubo diferencias en la negociación y aclaró que esta fue con Gabriel Gerberoff, representante del exjugador de Real Madrid.

Jaime Ordiales señaló que hubo un aspecto que tuvo que revisar con los Consejos de Administración y Vigilancia, que no les agradó.

Regresé la llamada al otro día al club y me dijeron: ‘Sabes que, ya no vamos a continuar con lo de Hugo, ni con nadie de un perfil muy alto, vamos a tratar de ver el Plan B’, alguien identificado con la institución”, declaró Ordiales.

El director deportivo reiteró que Hugo Sánchez no quiso imponer a elementos en el cuerpo técnico y que no se le ofreció el 50% de lo que le dijeron en un inicio.

Ordiales señaló que él tenía un presupuesto inicial, el cual no pudo modificar y por ello, no llegó Hugo Sánchez como técnico de Cruz Azul.

Cruz Azul anunció a Juan Reynoso como su técnico para el Guard1anes 2021 y comenzará su participación este domingo 10 de enero a las 7:00 de la noche.