'Nunca se rindan': El mensaje de Liliana Ibáñez rumbo a Tokio

León.- Trabajando con la “pila” al 100% y más que motivada, así está la nadadora celayense Liliana Ibáñez, quien trabaja con la mira en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.

Desde su casa en la Ciudad de México, Liliana aprovecha todo un mini gimnasio para sentirse en gran forma física y mental.

Hace más de tres meses y recién comenzada la pandemia de covid, Ibáñez detalló a Súper Deportivo que encararía la cuarentena sin dejar de trabajar y ahora detalló cómo vive su nueva realidad:

“Me he tenido que adaptar a una nueva realidad, he requerido muchísima sinceridad y comunicación con mis entrenadores. Empecé a hacer preparación física en el patio de mi casa y así he estado las últimas siete semanas, le llamo a mis entrenamientos ‘nadando sin agua’”, comentó en una entrevista en vivo a través de las redes sociales de Súper Deportivo.

¿Cómo es nadar sin agua?

“Trato de emular todos y cada uno de los movimientos que realizo en el agua, combinando esos movimientos y esa biomecánica de la natación, para que mis músculos no estén tan desconocidos y que no se les olvide que parte tiene que trabajar cada uno de ellos".

Ha habido muchas cuestiones técnicas que he tenido que adaptar, pero considero es una bendición poder seguir trabajando”.

A pesar de ser una etapa complicada, Liliana reforzó su mentalidad y por ello trabaja a tope:

“Una de las cuestiones que más me han ayudado es la mente. Al principio de la cuarentena estaba un poquito perdida, la verdad, pero rápido tratamos de entender que no por no tener alberca nos íbamos a estar lamentando”.

Incluso, la campeona centroamericana se dice más motivada.

“Estoy motivadísima, contenta, feliz, me siento tranquila y esa tranquilidad me ha permitido progresar. Todos nos hemos tenido que adaptar a esta nueva normalidad, pero yo creo que la que va a vencer es aquella persona que aproveche el tiempo y verá los resultados a corto, mediano o largo plazo. Les digo que nunca se rindan”.

Luego de dejar atrás la lesión de su hombro, con una cirugía que le impidió competir al final de 2018 y gran parte de 2019, Ibáñez confirmó que está completamente recuperada.

De mi hombro me encuentro al cien por ciento y subiendo, porque mi hombro yo creo que está más fuerte después de la misma operación, ya que la operación hizo que se reforzaran todos esos músculos y tendones”.

Liliana espera el calendario de la Federación Internacional de Natación para retomar la lucha por un boleto a Tokio y aclara que mantiene ese sueño.

“Es mi meta, mi motivación y realmente creo que si los Juegos Olímpicos se hubieran dado este año, no habría llegado con la misma fuerza que tengo ahora, así que en 2021 seguramente estaré más fuerte y lista para esos Juegos con los que sueño”, añadió.

A los niños y jóvenes les sugiero que no se rindan, que no se desanimen, que sigan entrenando, no dejen de creer en ustedes”.