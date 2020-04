"Obligan a jugadores del Ascenso a quedarse callados": Loeschbor

Argentina.- El actual jugador de Correcaminos, Emanuel Loeschbor, también fue uno de los jugadores que alzó la voz en contra de la desaparición del Ascenso MX, dejando en claro que los futbolistas se encuentran obligados a quedarse callados a pesar de la difícil situación.

Loeschbor quien también defendió camisetas como la de Monarcas Morelia, explicó en una entrevista para el periodista argentino Cèsar Luis Merlo, que diversos dueños tanto de la Primera División como de la llamada 'División de Plata', obligan a sus jugadores a no emitir comentario alguno.

“Que no nos metamos, que no nos corresponde, que nos mantengamos al margen. Algunos mandaron mensaje diciendo que los tienen callados, y que algunos por miedo no lo hacen", señaló.

Además mencionó: “Se convocó a una asamblea que estableció el rescate de los equipo de Ascenso MX y para ello se acordó que se crearán mesas de trabajo en las que participaran los involucrados con un proyecto de trabajo con un calendario de objetivos”.

Es muy grave lo que denunció Emanuel Loeschbor (@manuchol), defensor de Correcaminos ����. "A colegas de primera y de ascenso les dijeron que no opinen, nos contaron que los tienen callados". Dueños de clubes que votaron a favor de la desaparición del Ascenso censuran a jugadores. pic.twitter.com/vOTwBFoT3y — César Luis Merlo (@CLMerlo) April 20, 2020

Previo a esta situación el sudamericano ya había externado su punto de vista: "Les quiero pedir a los dirigentes del Ascenso MX que no nos roben la oportunidad de ganarnos el ascenso, no es justo que nos roben esa posibilidad", publicó hace apenas unos días.