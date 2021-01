‘Ofrezco disculpa, puse en riesgo a compañeros’, dice Alan Mozo tras sanción

CDMX.- Mediante un video, Alan Mozo ofreció una disculpa por haber acudido a una fiesta y aceptó que puso en riesgo a sus compañeros.

En el video de dos minutos, Alan Mozo ofreció una disculpa pública a sus compañeros, afición y staff de Pumas, explicando que “cometió un error”, ya que acudió a un restaurante para celebrar el cumpleaños de uno de sus amigos y aclaró que pese a haber tomado ‘shots’, nunca estuvo en estado inconveniente.

El futbolista de Pumas señaló que decidió ir al restaurante con su amigo, debido a que era un lugar abierto y con horario establecido, más medidas sanitarias, pero aceptó su error.

Sé que me puse en riesgo y que no fue la mejor decisión ir. Hablé con Andrés (Lillini), mostrándole mi arrepentimiento. He seguido al pie de la letra las indicaciones y sanciones, sé que puse en riesgo a mis compañeros, cuerpo técnico y staff, y por ello, repito una disculpa”, declaró.