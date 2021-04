¿A qué hora juegan y quién transmite el Olimpia Vs América en la Concachampions?

El camino rumbo al octavo título en Concachampions iniciará este miércoles para el Club América de Santiago Solari, éste ante el Olimpia de Honduras y con un cuadro alternativo que buscará dejar en alto el nombre de la institución.

Ubicados en el segundo lugar del Guard1anes 2021 en la Liga MX, el conjunto azulcrema parece restarle importancia al torneo continental que han ganado en siete ocasiones, al menos esto señaló Santiago Baños, presidente del club.

“Si es priorizar debe ser la liga y luego sería un volado, porque Concacaf no deja nada, cuesta y el premio deportivo la verdad es que no va en relación al torneo. Económicamente no hay nada y no es prioridad, hemos pensado ir a algunos partidos con cuadro alterno”.