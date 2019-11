León.- El jueves 30 de octubre pasado, se hace oficial el cambio de dueño del Estadio León, aunque va a seguir jugando en este inmueble hasta el año 2022, entre la afición se siente como cuando te hacen un túnel (caño) sobre la línea. Los que juegan de defensores me van a dar la razón.

Un sentimiento de que era mía, pero ya no está. Pero bueno, son ladrillos nada más y lo bueno que el equipo León, donde vaya a jugar en el futuro, sea en el nuevo monumental de Francisco Villa y las Torres o en la cartonera de San Miguel, nadie podrá usurparle su grandeza futbolística, sus campeonatos, su historia en el balompié nacional y lo más importante, la pasión de su afición. Esto que muchos equipos quisieran tener, no se mueve, no cambia.

'Cruzazulazo'

La Fiera cae 1-0 en la fecha 16 ante Cruz Azul en el Azteca, en un partido parejo, que desde un principio estaba para cualquier lado. La máquina se jugaba la última chance para aparecer en el anden de la liguilla, y lo consiguió; solo eso.

Porque tiene que descansar una fecha todavía y esperar que hacen los demás y los celestes ganar los dos partidos que le faltan.

Los Verdes cayeron en el Azteca.

Por su parte el equipo verde, nuevamente con movimientos obligados en su alineación, no pudo mantener el cero en su meta y su defensiva tiene tarea urgente en solucionar: el juego aéreo (3 goles de cabeza en sus últimos 2 partidos). Sus números lo hacen fuerte, como debe ser su cierre también, pero hay que apretar León.

Monarcas goleadores

El equipo michoacano, próximo rival del equipo León, llega fortalecido en todos los aspectos, con buen juego colectivo, defensa y ataque funcionando muy bien y hasta goleadores como el encuentro anterior vs Juárez (6–1).

Además, con los jugadores oriundos de León, Aldo Rocha y Cándido Ramírez, haciéndose presentes en el arco rival.

El cambio de entrenador le cayó excelente a Monarcas, pues el técnico argentino Pablo Guede le dio orden, confianza y recuperó a jugadores como al paraguayo Sebastián Ferreira y al peruano Edison Flores que están mostrando su máxima capacidad futbolística en este campeonato y como su rival anterior (Cruz Azul) escuadra con motivación alta, porque saben que un triunfo los pone en la zona prometida e individualmente se juegan la permanencia para el próximo torneo con su nuevo estratega. Pinta para ser un partido de domingo por la noche espectacular.

