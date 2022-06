¡Orgullo leonés! Santiago Portugal se prepara para Juniors Davis Cup en Turquía

Con la ilusión de representar de la mejor manera a México, el joven tenista leonés, Santiago Portugal continúa su preparación al interior del Club Britania rumbo a la Juniors Davis Cup que se realizará en Antalya, Turquía, del próximo 1 al 6 de noviembre.

Luego de ganar el Nacional y clasificarse al Premundial realizado en Puerto Vallarta, el talentoso jugador de 14 años logró su pase al máximo certamen del deporte blanco a nivel internacional en categorías juveniles, confirmó Carlos Ruíz quien ha seguido de cerca la preparación de Portugal como parte de la Academia de Tenis del club.

En entrevista para Super Deportivo de Periódico AM, el tenista leonés detalló el paso a paso que lo llevará a jugar una nueva experiencia ahora en la categoría mayor de la Juniors Davis Cup, misma en la que aceptó llegará con mayor experiencia:

El camino ha sido largo pero hoy, disfruta jugar al tenis:

Toda mi etapa ha sido larga, desde los tres años empecé a jugar tenis con mi papá y mi hermano, desde los diez años me decidí por el tenis porque es el deporte que me gustaba más y empecé a competir en todos los nacionales y conforme a mis resultados he podido avanzar a los torneos internacionales, ha sido difícil, entrenar día y tarde, con mis compañeros y entrenadores, claro que para ellos también es difícil, pero gracias a eso he tenido los resultados y preparando para lo que sigue”.