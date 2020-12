‘Orgullosa de mi cuerpo’; por Tuzos, Erica Fernández aparece en bikini, recibe críticas y las responde

CDMX.- La conductora de Fox Sports, Erica Fernández, apostó con Beto Rojas por la serie de cuartos de final entre Pumas y Pachuca, señalando que Tuzos iba a ganar, pero no fue así, por lo que tuvo que aparecer en bikini y recibió críticas, a las que respondió.

En el programa ‘Lo Más Fox Sports’, con Beto Rojas y Marlon Gerson, Erica Fernández tuvo que pagar la apuesta y aseguró que la hizo, debido a que creía que su suerte cambiaría.

Posteriormente, la conductora recibió diversas críticas sobre si “era lo único que sabía hacer” y Erica respondió.

Mira que no. Yo me encuero (sic) porque puedo y porque estoy orgullosa de mi cuerpo. Sé que no es queja, pero te invito a que veas todas las otras cosas que sé hacer y una por ejemplo es no juzgar”, escribió.