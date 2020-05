De la Hoya confiesa que Gobierno y criminales lo amenazaron previo a pelea ante Chávez

CDMX.- En entrevista para Yahoo Sports, el expeleador y ahora promotor de box, Oscar de la Hoya reveló que, en la primera pelea ante Julio César Chávez, fue amenazado por parte del Gobierno de México y también por criminales.

De la Hoya contó que tuvo a varias personas en México que estuvieron en su contra, de cara a la pelea ante Chávez y lo cuestionaban sobre cómo podía vencer a “su héroe”, e incluso, contó que recibió amenazas del Gobierno de México.

El Gobierno de México me amenazó con que si yo usaba un parche con la bandera de México en mi calzoncillo, no me dejarían entrar al País”, mencionó.