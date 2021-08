‘Dije una estupidez, no quiero enfrentar a otro mexicano’; descarta De La Hoya enfrentar a 'Canelo'

Los Ángeles, California.- En entrevista con Adriana Jiménez para Fino Sports, el boxeador Oscar de la Hoya aseguró que haber retado a ‘Canelo’ Álvarez fue una estupidez, ya que no quiere volver a enfrentar a otro mexicano.

Cuestionado por Adriana Jiménez sobre una posible pelea con ‘Canelo’ Álvarez, tras sus declaraciones en junio de este año, Oscar de La Hoya comentó que no enfrentaría al mexicano.

Creo que esa estupidez que yo dije, fue una estupidez. No quisiera pasar y enfrentarme con otro mexicano como lo hice con (Julio César) Chávez, porque duele. Eso duele, estás dividiendo patrias y culturas, eso no me gustó. No quiero vivir eso nuevamente”, declaró De La Hoya.