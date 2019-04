Dijo que iba por leche y caminó dos horas para conocer a Layún

Estado de México.- Óscar, un joven que es aficionado de Miguel Layún, se aventuró para conocer al jugador, aunque ello significara caminar dos horas y no llevar la leche a su casa.

Entrevistado por Adriana Maldonado de Marca Claro, Óscar confesó que es de San Pedro Totoltepec, Estado de México y llegó al Aeropuerto para poder conocer a su ídolo: Miguel Layún.

No fui a dejar la leche por venir a verlo”, declaró y aseguró que no lo regañarían por no llevar la leche.