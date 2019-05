Harta derrota de Cruz Azul a 'Chelito', Hermosillo y a Lupillo Castañeda

Ciudad de México.- Nuevamente Cruz Azul perdió ante las Águilas del América y los ex jugadores César Delgado, Lupillo Castañeda, Carlos Hermosillo explotaron contra la actitud del equipo.

En entrevista con Gustavo Mendoza en Fox Sports Radio, 'Chelito' Delgado señaló que sí se enteró de la derrota de Cruz Azul, lamentando que se haya dado.

Cuando desperté en la mañana, vi el resultado y bueno, triste por la derrota, porque digo 'otra vez, pu.. ma...', no se dio el resultado”, declaró.

El 'Chelito' declaró que pese a la distancia, desea que a Cruz Azul le vaya bien y más ante América, que es el rival a vencer, aunque espera que se pueda revertir el resultado el próximo domingo.

Sobre el resultado, Delgado aseguró que pasa más por lo mental, que por lo táctico.

Otro ex jugador que explotó contra Cruz Azul, fue Lupillo Castañeda, quien señaló que en el equipo actual, cuando ganan, todos quieren ser entrevistados; pero, cuando pierden, nadie quiere hablar.

Cuando uno gana un partido importante....quiere que lo entrevisten y decir que es muy chingon y dice...yo yo yo. Pero cuando pierden se van caminando a toda prisa y no quieren hablar. Hay que dar la cara en cualquier circunstancia. Estos cabrones daban la cara en todo momento pic.twitter.com/dDL6RlciZd

En otro tweet, Castañeda aseguró que no tiene nada en contra de algún jugador, ni contra algún equipo, pero sí está molesto por la actitud.

Esperen. Yo no tengo nada en contra de ningún otro equipo ni de ningún otro jugador. De hecho mis respetos. Si de algo estoy molesto y emputado.....es contra mis jugadores de La Máquina por tan pobre actitud en un encuentro con tanta rivalidad. pic.twitter.com/oeaKhKEoqs

Tras el partido ante las Águilas, Carlos Hermosillo también criticó el actuar de Cruz Azul, señalando que siente lo mismo que los aficionados: coraje y frustración, pero se mostró positivo porque faltan noventa minutos del partido de vuelta.

Si al Barcelona le dieron la vuelta, ¿por qué no puede darle la vuelta Cruz Azul al América? No hay comparación, me dirían algunos”, declaró.