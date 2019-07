¿Otro negociazo? América pide 25 millones de dólares por Roger Martínez

Buenos Aires.- La 'novela' entre Roger Martínez y el Club América vive un nuevo capítulo, al revelarse la increíble cantidad que el club mexicano pide por el pase del ariete colombiano.

Fuentes oficiales del América le han confirmado a Súper Deportivo que "el jugador no está en venta" y que la única forma de dejarlo salir sería a cambio de los 25 millones de dólares que consideran vale su pase.

Martínez llegó al América el año pasado, cuando los mexicanos pagaron 15 millones de dólares. El colombiano llegó desde el Villarreal de la Liga Española, donde sólo marcó un gol en ocho juegos.

Sin embargo, la intención del sudamericano es tomar revancha en el futbol europeo y así se lo confirmó a Súper Deportivo el 19 de junio, cuando reveló haber tenido una conversación con Miguel Herrera.

“Estoy muy contento y agradecido por todo lo que el América hizo por mí. También con el ‘Piojo’, que me hizo crecer como jugador y como persona. Pero pienso que es un momento para crecer dar el salto y volver a Europa”, comentó Martínez en la exclusiva con este medio.

Mi representante me ha dicho que hay equipos de Europa interesados en mí. Lo hablé con el entrenador y le dije que si llegaba una buena propuesta para mí y para el club, quería aprovecharla".

Sin embargo, Miguel Herrera mostró el sábado una postura similar a la directiva americanista, pues cree que Roger sólo saldrá si hay una oferta que le convenga ampliamente al club.

"Él (Roger) no pidió su salida, solo pidió que sí había una oferta, se hiciera; pero ahorita no la hay en la mesa de Santiago Baños. América trae jugadores no para venderlos, sino para hacer lo que hizo hoy en el partido”, declaró El Piojo después de la victoria ante Rayados, en la que Martínez marcó un gol.

Es normal que quiera regresar a Europa, todos quieren ir allá. En su tiempo lo buscamos y pagamos caro, si llega una oferta por él lo hablaremos”.

Negociazos

Súper Deportivo también puede confirmar que a la mesa del América han llegado dos intenciones informales por llevarse a Martínez, una del Atalanta y otra de la Sampdoria, ambos cuadros del futbol italiano. Las ofertas fueron de 15 y 17 millones de Euros, pero América se mantuvo firme en su intención de no vender por menos de 25 millones de dólares, lo que cortó cualquier avance de los clubes europeos.

También la semana pasada América y el Ajax de Holanda anunciaron el acuerdo para la venta del mexicano Edson Álvarez a cambio de 15 millones de Euros, lo que se suma a la venta de Diego Lainez que hicieron las Águilas al inicio del año, enviando al juvenil al Betis de España.