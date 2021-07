París, Francia.- Tras el campeonato de la Euro con la Selección de Italia, el portero Gianluigi Donnarumma es nuevo jugador de PSG y en una entrevista reveló porqué le tomó tiempo creer que la ‘Azzurri’ había ganado el título de la Euro 2020.

En entrevista para el portal de PSG, Gianluigi Donnarumma reveló que está muy feliz de formar parte del equipo de París, con el que buscará ganar títulos.

El portero detalló que se siente listo para su nuevo reto con PSG y mencionó que espera poder levantar trofeos, destacando que el equipo jugará la Champions League en la temporada 2021-2022.

Me siento preparado para afrontar este importante, pero magnífico desafío. Quiero ganar lo máximo posible y dar alegría a la afición”, declaró Donnarumma.

Procedente de Milan de Serie A, Gianluigi Donnarumma llega a PSG, donde compartirá equipo con Marco Verratti, su compañero en la Selección de Italia.

Tras el último penal de la Selección de Italia, fallado por Jorge Luiz Frello, llegó el turno para el portero Gianluigi Donnarumma, quien detuvo el penal a Bukayo Saka, pero tardó en reaccionar ante el hecho de que el equipo se había proclamado campeón de la Euro 2020, explicando el motivo.

No había entendido nada, estaba en el suelo cuando falló Jorginho y pensé que habíamos perdido. Después de detener el penal, me fui caminando y observé que el VAR diera el visto bueno para seguir, pero vi también que mis compañeros corrieron hacia mí y me enteré de todo”, declaró Donnaruma a Sky Sports.