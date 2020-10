PSG enfrentará a ManUnited y Bayern a 'Atleti'... ¡Ya inicia la Champions League!

Munich, Alemania.- ¡El día está cerca! Este martes 20 de octubre, el subcampeón de la pasada edición de la Champions League, PSG, debutará enfrentando a Manchester United, mientras que el campeón vigente, Bayern Munich disputará su primer duelo en el torneo europeo ante Atlético de Madrid.

Este martes, inicia la temporada 2020-2021 de Champions League, que comenzará a las 11:55 de la mañana (tiempo del centro de México) con los duelos Zenit vs Club Brujas y Dínamo vs Juventus.

A las 2:00 de la tarde (tiempo del centro de México) habrá seis encuentros, entre ellos el de PSG que recibirá en el Parque de los Príncipes a Manchester United, más los duelos entre Lazio vs Borussia Dortmund, Chelsea vs Sevilla, Barcelona vs Ferencvaros, RB Leipzig vs Estambul y Rennes vs Krasnodar.

El miércoles juega el campeón Bayern Munich

El vigente campeón de la Champions League, Bayern Munich, disputará su primer partido ante Atlético de Madrid en el Allianz Arena, el próximo miércoles 21 de octubre a las 2:00 de la tarde (tiempo del centro de México), teniendo una racha de 11 partidos sin perder en el torneo.

La Jornada 1 de Champions League iniciará a las 11:55 de la mañana con los partidos entre Real Madrid vs Shakhtar Donetsk y RB Salzburg vs Lokomotiv Moscú.

Posteriormente, a las 2:00 de la tarde, Ajax recibirá a Liverpool y Manchester City tendrá la visita del Porto. Los otros partidos a disputarse son: Midtjyland vs Atalanta, Olympiacos vs Marsella e Inter de Milan vs Borussia Monchengladbach.