Pablo Guede estaría fuera de Monarcas y ya habría sustituto

Morelia, Michoacán.- De acuerdo con el periodista David Medrano, el técnico Pablo Guede estaría fuera de Monarcas Morelia y el equipo ya tendría técnico sustituto.

Mediante sus redes sociales, Medrano señaló que Pablo Guede no es más técnico de Morelia, debido a que no llegaron a un acuerdo económico, ya que el entrenador quería una mejora salarial, pero no llegó el arreglo.

Juan Francisco Palencia será el nuevo entrenador de los michoacanos. La decisión ya está tomada solo falta que se haga oficial. — david medrano felix (@medranoazteca) May 22, 2020

El periodista de Azteca Deportes también detalló que el técnico que dirigiría a Monarcas para el Apertura 2020 sería Juan Francisco Palencia y tanto la salida de Guede, como la llegada de Palencia, Morelia lo haría oficial próximamente.

Como técnico de Morelia, Pablo Guede llegó para el Apertura 2019 y logró que el equipo llegara hasta semifinales del torneo. En el torneo regular, sumó 31 puntos.

Guede y la directiva no pudieron llegar a un acuerdo económico. El técnico hizo un buen trabajo y quería una mejora salarial importante. Negociaron y entre la pandemia y la devaluacion del dolar no hubo arreglo. — david medrano felix (@medranoazteca) May 22, 2020

En diez fechas del Clausura 2020, sumó 14 unidades.

Por su parte, Paco Palencia ha dirigido a Pumas y Lobos BUAP en el futbol mexicano.