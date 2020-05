‘Larios, el mejor portero de México’, señala Campos y revela a qué equipo de Europa quiso ir

CDMX.- Primero entrevistó a Christian Martinoli, después a Luis García, ahora Zabalive entrevistó a Jorge Campos y el exportero reveló a qué equipo de Europa quiso ir y también exaltó a Pablo Larios.

Cuestionado por Zabalive, sobre si era el mejor portero de México, Jorge Campos recordó a Pablo Larios.

Tengo a alguien, a alguien que no está con nosotros, es mi ídolo, lo sigo admirando. Martinoli puso unas fotos y me emocioné, tuve suerte que me entrenara, me dio consejos, jugué contra él. Nunca había visto un portero tan completo”, dijo sobre Pablo Larios.

Jorge Campos mencionó que, para él, no importan si ganaste 17 títulos, porque hay porteros que no podrán ir a grandes de Europa, por falta de oportunidades, y no por ello, eres el peor.

Pablo Larios fue el portero titular en el mundial de México 86'.

Para mí, es el mejor de la historia de México. Él jugó el mundial de México 86’, tenía todo, era completo. Era perfecto”, declaró sobre Larios.

Jorge Campos añadió que, parecía que Larios no entrenaba y le aprendió demasiado cuando entrenó con él.

Revela a qué equipo de Europa quiso ir

Zabalive lamentó que Jorge Campos no haya jugado en Europa y le preguntó sobre qué equipo quiso jugar.

El portero señaló que estuvo en Pumas, disfruto jugar en Liga Mx y tuvo acercamiento de promotores para ir a Europa, y él siempre quiso tener exigencia.

Nunca me quitó el sueño de ir a Europa, de estar en un equipo grande. Nuestro ídolo es Hugo Sánchez, el mejor delantero de la historia. El Milan me gustaba muchísimo, por el estilo que tenía en esa época. Decía: ‘¿puedo jugar allá? Quiero ir allá”, declaró.

Sobre el Milan, Jorge Campos consideró que en ese Milan, él podía jugar, adaptándose al estilo, porque tenía buena defensa y contaba con jugadores como Franco Baresi, Frank Rijkaard y Marco Van Basten.