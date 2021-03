‘Cruz Azul, institución fantástica’, dice Paco Jémez y acepta que le gustaría volver a México

Madrid, España.- En entrevista para ‘El Chiringuito’, el técnico español Paco Jémez señaló que Cruz Azul es “una institución fantástica” y aceptó que le gustaría volver al futbol mexicano.

Cuestionado por Josep Pedrerol sobre si fue feliz en México, Paco Jémez señaló que tuvo un gran momento en el País, dirigiendo a Cruz Azul.

Muy feliz. Me lo he pasado muy bien y la experiencia fue tremendamente enriquecedora y volvería, lo he dicho en muchas ocasiones, si tengo la oportunidad de volver a México, volvería”, declaró Paco Jémez.