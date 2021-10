CDMX.- En plática con ‘El Escorpión Dorado’, el cronista Paco Villa fue cuestionado sobre si sigue la disputa entre TUDN y Azteca Deportes, y el youtuber le mencionó a Christian Martinoli, de quien el narrador mencionó que es alguien que le cae bien y es alguien que compite.

En la plática, ‘Escorpión Dorado’ dijo que Paco Villa implicó que Christian Martinoli es alguien que le cae mal, pero el cronista aseguró que el narrador de Azteca Deportes le cae muy bien.

Christian me cae muy bien. Creo que es alguien que compite, que sabe cómo hacerlo. Tengo años que no lo escucho, pero es un tipo que compite a su manera”, declaró Paco Villa sobre Martinoli.

Paco Villa mencionó que no ha escuchado en largo tiempo narraciones de Azteca Deportes, porque, a veces, son al mismo tiempo que TUDN, y escucha otras transmisiones, pero sí ve los resúmenes.

Jamás, con él (Martinoli), con Luis (García), con (Antonio) Rosique, con gente de ESPN, Álvaro Morales, con gente de Fox Sports, jamás he tenido un conflicto. Christian, específicamente ha sido siempre, muy educado, él y Luis García, muy educados”, declaró Villa.

Sobre los comentarios que dicen en la transmisión, Paco Villa aseguró que es parte de la competencia, a su estilo, pero “le valen ma…”, y reiteró que ni Martinoli, ni el ‘Doctor’ García se han metido en su vida personal.

Paco Villa mencionó que su manera de competir es diferente y no tiene ganas de que la gente pierda su tiempo en una discusión sobre otra televisora, asegurando que ama su trabajo, donde transmite emociones y opiniones.

“Me fascina mi chamba, que los otros hagan, digan y demás, me vale ma…”, declaró Villa.

Sobre si fue regañado por decirle ‘pecho frío’ a Sebastián Córdova, Paco Villa aseguró que fue mentira.

Jamás en mi carrera, 26 años trabajando para Televisa, un par de años en Univisión, jamás alguien ha llamado el teléfono, me ha mandado un texto, me ha mandado llamar por algo que he dicho de América, Chivas o Tigres”, mencionó.