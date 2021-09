‘Vi pelea de José Ramón en el baño’, ‘Faitelson, un tipazo’; dice Paco Villa

CDMX.- En plática con Antonio de Valdés, Paco Villa habló sobre la competencia que hay con Azteca Deportes y mencionó a José Ramón Fernández, contando la anécdota de la pelea en el baño durante los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, y sobre David Faitelson, que antes, lo llegó a ver y el actual comentarista de ESPN decidió marcharse.

Asegurando que sigue habiendo competencia con Azteca Deportes, Paco Villa aseguró que fueron los de la televisora del Ajusco quienes generaron la antipatía con los TUDN, llegando casi a odiarse.

Villa relata que la pelea, que llegó hasta el baño, se debió a que Azteca Deportes entrevistó a Belem Guerrero, medallista en ciclismo.

Marco, quien no lo conoce, es alguien alto y fuerte. Hubo golpes y sombrerazos allá en el baño. José Ramón se metió al baño y yo no entré. Dicen que se ocultó en el baño y hubo un zafarrancho”, añadió Paco Villa, mencionando que a ese grado era la enemistad entre Azteca Deportes y Televisa.

Paco Villa aseguró que ahora, integrantes de TUDN y Azteca Deportes se saludan, pero sigue la competencia con el rating y presumen los números, cada quien a su manera, y mencionó a David Faitelson, señalando que le cae muy bien.

Es un tipazo, me cae muy bien. En redes sociales me tira mala onda, pero sabemos que es en redes y yo le tiro mala onda. Una vez, viendo a Soraya Jiménez en Santo Domingo, yo de frente, él de frente en un auditorio; no había más, éramos él y yo, me dio la vuelta. ¡Me dio la vuelta! Eso era, no sé si les prohibían o los castigaban”, contó Paco Villa.