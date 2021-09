CDMX.- En plática con ‘El Escorpión Dorado’, el futbolista de Club América, Sebastián Córdova contó que supo de las críticas del comentarista Paco Villa y señaló que Henry Martín le dijo que habían llamado la atención al cronista, quien respondió en redes sociales, mencionando que no le llegó “ni un mensajito de texto”.

En entrevista con ‘El Escorpión Dorado’, el conductor recordó cuando Paco Villa lo llamó ‘pecho frío’ y Sebastián Córdova dio su versión.

No veo nada de eso y hubo una vez que Henry Martín me dijo: ‘Ya le llamaron la atención a este ver…’ y le pregunté: ‘¿A quién?’, (y Henry respondió:) ‘A Paco Villa, que estaba hablando de ti y no puede ser, porque somos Televisa’”, contó Córdova.