Monterrey, Nuevo León.- El pasado 15 de septiembre se realizó el Gran Sorteo, en el que se rifó un palco del Estadio Azteca, mediante la Lotería Nacional, y aunque el ganador ya se dio a conocer, este señaló que no le gusta el futbol y buscará donar su premio a la beneficencia pública.

En entrevista para Televisa Monterrey, Luis Antonio Beltrán Leyva, oriundo de Nuevo León, señaló que compró el boleto por casualidad, ya que no tenía cambio.

No me gusta el futbol. Lo voy a regalar a la beneficencia pública. ¿Por qué no donarlo a otras instituciones, con niños con capacidades diferentes?”, declaró Antonio Beltrán Leyva, contando que en agosto estaba en Carretera Nacional y en el camino, su esposa se hizo un laciado y al no tener cambio, compró un boleto que resultó ser el ganador del palco en el Estadio Azteca.