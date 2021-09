Panamá.- En la rueda de prensa, el presidente de la Federación Panameña de Futbol, Manuel Arias, dio su postura para el partido que tendrá la Selección de Panamá ante la Selección Mexicana, tirando ‘un dardo’ a Rogelio Funes Mori, asegurando que jugarán ante “algunos mexicanos y un argentino”.

En la conferencia de prensa, Manuel Arias señaló que Panamá enfrentará a México, asegurando que el ‘Tri’ es el obligado a ganar “por lo que es”.

México es una selección top del mundo, la tratamos como tal, la vemos como tal. ¿Qué Panamá le gane a México? Sí; en el futbol todo puede pasar, porque somos once contra once, y saldremos once panameños contra algunos mexicanos y argentinos a la cancha”, declaró Manuel Arias.