‘Ya tenían su plan armado’: El Tri prefirió naturalizar a Funes Mori que llamar a Ormeño

Santiago Ormeño recibió su primer llamado a la selección peruana y jugará la Copa América, lo que marca su distanciamiento definitivo de una Selección Mexicana que simplemente lo dejó pasar.

Walter Ormeño Jr., papá de Santiago Ormeño, celebró el llamado con Perú y aceptó que desde hace tiempo sabía que México no lo llamaría, pues se prefería naturalizar y convocar al argentino Rogelio Funes Mori.

“Yo creo que (Gerardo Martino, DT de México) ya tenía su plan bastante armado. Yo eso de Funes Mori lo sé desde hace varios meses, que habían llamado (por teléfono) primero a Funes Mori que a mi hijo y hay que asumir las cosas como vienen. Sin mencionar culpables y ahora cada quien a lo suyo”, contó Walter Ormeño Jr. en el programa radial Voces del Perú.

“No tengo ninguna bronca con Martino, ni con Funes Mori, ya es una cosa del cuerpo técnico y sabrá por qué no lo llamaron. Creo que ya tenía su plan bastante armado, nunca se comunicaron con él y lo dijo".

El papá del actual jugador del Club León recordó que hace unos meses, Gerardo Martino descartó convocar a Santiago por sus condiciones futbolísticas.

“Hay algunos intereses en las televisoras (de México)... entonces no sabemos bien a bien qué lo fue pasó porque Martino declaró que no le gustaba, pensando en que iba a tener a (Raúl) Jiménez, y resulta que ahora a Jiménez no lo va tener y Chicharito está vetado”.