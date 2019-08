Para De Boer es ridículo que las mujeres ganen lo mismo que los hombres en el futbol

Estados Unidos.- El ex jugador de equipos como Barcelona y Ajax, actual estratega del Atlanta United en la MLS, Frank de Boer dejo en claro que no cree en la igualdad salarial entre hombres y mujeres en el futbol debido a que no se generan los mismos ingresos.

Creo que para mí es ridículo. Es lo mismo que el tenis. Si para la final de la Copa del Mundo hay 500 millones de espectadores o algo así, y 100 millones para una final femenina, eso es una diferencia. Entonces no es lo mismo. Y, por supuesto, tienen que recibir lo que se merecen (ganar) y no menos, lo que realmente se merecen. Si es tan popular como los hombres, lo obtendrán, porque los ingresos y la publicidad se destinarán a eso. Pero no es así, Entonces, ¿por qué tienen que ganar lo mismo? Creo que es ridículo. No entiendo eso”, declaró el holandés al diario The Guardian.

De Boer no está de acuerdo con las brechas salariales de género en trabajos como bancos, pero en el deporte todavía están justificadas.

Tienen que ganar lo mismo que un hombre. Creo que si tienes un puesto de gerente para un banco o algo así, tienes que ganar lo mismo que los hombres porque no es físicamente, solo aquí (señala la cabeza), así que ¿por qué tienes que ganar menos, porque estás haciendo el mismo trabajo que un hombre? Creo que eso también se ha introducido un poco en el mundo de los deportes, como el tenis y el futbol. Pero creo que eso sigue siendo diferente”, explicó.

El entrenador del Atlanta United fue cuestionado sobre este tema después de se reavivara el debate con el Mundial femenil de Francia 2019 en el que el equipo campeón ganó 30 millones de dólares mientras que en la Copa del Mundo varonil el premio fue de 448 millones.

Además las jugadoras de Estados Unidos, encabezadas por Megan Rapinoe, Alex Morgan y Carli Lloyd demandaron a la Federación de su país para exigir un sueldo similar al que ganan sus contrapartes varones.

Debido al triunfo del equipo de las barras y las estrellas en el Mundial, se introdujo en el senado y la Cámara de Representantes estadounidense una legislación que exige que se le pague por igual o a los seleccionados hombres y mujeres.