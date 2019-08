'Para que mandan viejas', revela Virginia Tovar machismo de Borgetti

CDMX.- Stephanie Frappart fue la árbitro en la final de la Supercopa de Europa y en entrevista con Wdeportes, la ex árbitro Virgina Tovar reveló las dificultades que tuvo en su carrera, contando que Jared Borgetti hizo una crítica machista.

En un partido de Santos Laguna, donde jugó Jared Borgetti, a Virginia Tovar le tocó ser la árbitro central y el delantero hizo la crítica.

Virginia también contó que para un partido entre Tigres e Irapuato, ella iba a ser la árbitro principal, pero la directiva del club felino pidió que no fuera ella.

Contrario a lo que se decía de que Cuauhtémoc Blanco, cuando jugaba en América, le dijo que “fuera a lavar platos”, Virginia Tovar aseguró que el ahora Gobernador de Morelos se portó muy bien.

Empecé el partido y la verdad yo esperaba otra cosa de él y se comportó todo un ser humano, muy bien... En mi persona no me dijo nada, él no se encaró conmigo, no me vio de frente, yo no lo oí”, contó.