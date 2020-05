Pasan los años y Amstrong dice no arrepentirse por sus mentiras

Estados Unidos.- Lejos de suavizar el pasado que protagonizó, el ex ciclista profesional Lance Amstrong, volvió a hablar sobre los escándalos de dopaje que tuvo en su carrera y lo hizo en un nuevo documental proyectado para la cadena ESPN.

Amstrong aceptó que ha sido víctima de expresiones en su contra, todo ello desde que salieron a la luz las mentiras que externó sobre el caso de dopaje por el cual fue culpado.

En el documental llevado a la realidad por la periodista Marina Zenovich, el ex ciclista acepto que su imagen de villano no piensa en modificarla en lo absoluto, además de que no aporta nada nuevo en muchos de los aspectos que ya se conocen sobre su vida y carrera.

Actualmente de 48 años, Amstrong recordará su pasado luego de ser sometido a ocho entrevistas desde marzo de 2018 hasta agosto del 2019, por lo que recientemente previo al lanzamiento de la primera presentación, aseguró que en cada respuesta no dijo otra cosa más que la verdad.

Tras haber pasado ocho años desde que se descubrió todo el engaño del dopaje, Armstrong confirmó que su historia deportiva es compleja y única.

A lo largo del documental, Armstrong insistió en que no cambiaría nada y se mantuvo desafiante en ciertos temas, por ejemplo, que no utilizó su base, Livestrong, como un escudo contra la idea de que podría estar haciendo trampa, aunque admite que sí utilizó la enfermedad del cáncer como un escudo.

No oculta sus rencores

En gran parte del documental Amstrong acepta que ha seguido adelante, pero en algunos fragmentos no oculta su rencor, como uno contra su ex compañero de equipo Floyd Landis, a quien lo tiene clasificado como uno de sus primeros denunciantes.

