‘Temo por mi seguridad, me llegaron amenazas’; Paula Rey denuncia a portero Jared Muñoz

CDMX.- Mediante tres videos en TikTok, Paula Rey denunció al portero Jared Muñoz, debido a que le prestó dinero al futbolista y no le había pagado, e incluso aseguró que llegaron amenazas, por lo que teme por su seguridad.

En la primera parte de la denuncia a Jared Muñoz, Paula Rey dio a conocer el nombre del portero, asegurando que era mucho dinero el que le debía el actual portero de Tepatitlán de Liga Expansión MX.

Paula Rey señaló que se llegó a enterar de muchas cosas por parte de la expareja de Jared Muñoz, pero ella estaba cegada y cuando finalizó el contrato del portero en Atlante, él le dijo que no tenía dinero para poder ir a Torreón, de donde es, por lo que hizo la recomendación de vender su celular, pero ella le dijo que no, por lo que le prestó dinero.

La verdad le presté el dinero de todo corazón y porque lo quería, y de verdad fue mucho dinero; le presté dinero para que se regresara a Torreón, para que se llevara a su familia de vacaciones a Mazatlán. Lo pienso y soy una pen…; mis amigas me dicen que cómo fui capaz de prestarle dicha cantidad de dinero”, declaró Paula Rey.

Paula Rey señaló que tiene las fotos de los tickets de transferencias y de las vacaciones de Jared Muñoz en Mazatlán.

Posteriormente, jugadores de Atlante le dijeron a Paula Rey que Jared Muñoz les pidió que no dijeran nada de que ya había recibido un pago, porque el portero iba a pedir más dinero prestado, por lo que ella decidió terminar la relación.

Le pedí mi dinero y me dijo que me iba a devolver eso y hasta más”, detalló Paula Rey, quien le dio un mes a Jared Muñoz para que le pagara.

Paula Rey añadió que tuvo que hacerle petición a Jared Muñoz de que le pagara el dinero que le prestó desde el celular de una amiga, ya que el portero la bloqueó, y señaló que el futbolista tenía 3 meses sin pagarle.

Primera parte de cómo me robó mi ex ##exnovio ##yapagame ##storytime

En la segunda parte, Paula Rey reveló que otra mujer, que también fue pareja de Jared Muñoz, le prestó dinero al portero… ¡y tampoco le pagó!

Es la cosa más mentirosa que he conocido en la vida, más engañosa. Por favor no caigan en algo así, no presten dinero”, declaró Paula Rey.