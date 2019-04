Pedro Aquino, el 'arma secreta' de León para visitar a las Chivas

León.- Pedro Aquino está listo para regresar a la cancha en la Liga MX.

El mediocampista del Club León que ha estado fuera por lesión desde hace casi tres meses, pudiera tener minutos este fin de semana, cuando su equipo visite a las Chivas.

“Ha sido una eternidad estar fuera del campo”, dijo Pedro Aquino, quien no juega desde la jornada 4 del Clausura 2019, cuando León venció al Querétaro. “Mis compañeros están dando todo de sí para estar donde estamos ahorita y ahora con mi integración al equipo, quizá puede estar mucho mejor y yo creo que lo más importante ahora es tener más minutos”.

Aquino comenzó la semana entrenando ya con el primer equipo, algo que le da esperanza de jugar en el estadio Akron.

Todavía no te podría asegurar (jugar), no he hablado con Nacho (Ambriz), esperemos tener algunos minutos y estoy preparado para lo que Nacho me pueda pedir”.