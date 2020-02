Pelé atraviesa por severo caso de depresión

Brasil.- El ex futbolista profesional y gran ícono del deporte internacional, Edson Arantes Do Nascimento, Pelé, se encuentra viviendo uno de sus momentos más complicados, al presentar una seria depresión, misma que lo ha orillado a no querer salir de su casa.

Actualmente Pelé cuenta con 79 años y según declaraciones de su hijo, Edson 'Eninho' Cholbi do Nascimiento realizadas a la cadena GloboEsporte, el 'Rey' presenta problemas de movilidad situación que lo afectó también en su estado ánimico.

Está bastante frágil en relación a su movilidad. Se hizo un trasplante de cadera y no hizo una rehabilitación adecuada, ideal. Entonces, está con ese problema de movilidad, que termina acarreando una cierta depresión”, afirmó su hijo.

El campeón del mundo en 1958, 1962 y 1970, emplea un andador para poder desplazarse y debido a ello "siente vergüenza, no quiere salir, exponerse, estar en la calle, no quiere hacer prácticamente nada que implique salir de casa. Está muy retraído, recluido”, dijo 'Edinho'.

Edinho junto a su padre

Sus operaciones

Desde 2012, se le colocó una protesis de cadera y debido a esta situación ha tenido que emplear en diversas ocasiones una silla de ruedas, incluso en eventos públicos a los que ha sido invitado de honor.

Su última operación se registró en abril de 2019 cuando fue internado en Paris y posteriormente trasladarlo a Sao Paulo en donde finalmente se le retiró un cálculo renal.

Ante esta situación su hijo comentó: “Imagina, es el Rey, siempre fue una figura tan imponente y hoy ya no puede caminar normalmente”, prosiguió el hijo del legendario futbolista, que en 2012 se colocó una prótesis de cadera y desde entonces se desplaza con cierta dificultad. Pero, fuera de sus problemas para caminar y las consecuencias que eso trae para su ánimo, su padre “está bien”.