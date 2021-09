“Estoy para otros 90 minutos”, asegura Pelé tras dejar la unidad de cuidados intensivos

Una semana después de la cirugía a la que fue sometido en Brasil, Pelé finalmente dejó la unidad de cuidados intensivos, un momento que el astro del balompié celebró a través de su cuenta de Instagram.

La salud de O Rei mejora cada día que pasa, y así lo demostró el brasileño al dejar la unidad de cuidados intensivos en el hospital donde ha estado internado desde hace más o menos 15 días.

Debido a unos exámenes de rutina, Pelé acudió a un hospital de Brasil, sin embargo, los estudios detectaron un tumor en el colon que lo obligó a pasar por el quirófano el pasado 4 de septiembre.

Su recuperación va viento en popa, y de acuerdo con el mensaje que publicó en Instagram, este martes abandonó este sector del hospital para pasar a su cuarto, donde su familia no lo ha dejado ni un sólo momento.

“No crean que no he leído los miles de mensajes de cariño que me han enviado, Gracias a cada uno de ustedes, a todos los que dedicaron un minuto de su día para enviarme energía positiva y mucho amor (...). Ya dejé la unidad de cuidados intensivos y estoy en mi cuarto. Cada día estoy más feliz y con la disposición de jugar 90 minutos y el tiempo extra también. Pronto estaremos juntos”, señaló el exfutbolista en su cuenta en redes sociales.